Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered hat am 08.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered ein EPS von 1,24 SAR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 40,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,57 Milliarden SAR. Im Vorjahresviertel waren 2,63 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 5,08 SAR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered 5,78 SAR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 8,10 Milliarden SAR – das entspricht einem Minus von 19,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 10,04 Milliarden SAR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at