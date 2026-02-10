10.02.2026 06:31:29

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered hat am 08.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered ein EPS von 1,24 SAR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 40,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,57 Milliarden SAR. Im Vorjahresviertel waren 2,63 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 5,08 SAR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered 5,78 SAR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 8,10 Milliarden SAR – das entspricht einem Minus von 19,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 10,04 Milliarden SAR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen