Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,36 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,46 SAR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 52,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,25 Milliarden SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,42 Milliarden SAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at