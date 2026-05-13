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13.05.2026 06:31:29
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered hat am 10.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 1,53 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,32 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered mit einem Umsatz von insgesamt 2,16 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,13 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 1,43 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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