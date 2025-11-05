Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered präsentierte am 02.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 1,66 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 1,34 SAR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered im vergangenen Quartal 2,16 Milliarden SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered 2,50 Milliarden SAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at