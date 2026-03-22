Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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22.03.2026 22:56:34
Saudi Aramco boss pulls out of major international energy conference due to Iran conflict, source says
The conflict has killed more than 2,000 and spurred Iranian retaliatory strikesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|Aramco (Saudi Aramco)
|27,06
|-0,15%
|International Public Partnerships Ltd
|1,27
|-2,15%
|Saudi Public Transport Company Bearer Shs
|8,55
|2,89%
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