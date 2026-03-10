:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
10.03.2026 12:16:00
Saudi Aramco chief warns of catastrophic consequence of Hormuz shutdown even as oil giant works on end-around
Aramco’s CEO warns of “catastrophic consequences” for the oil market if the effective closure of the Straits Of Hormuz were to remain for an extended period. He was unenthusiastic about prospects for the U.S. Navy escorting tankers in transit.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aramco (Saudi Aramco)
|
07.03.26
|Saudi-Arabien: Drohnenangriff auf Ölfeld abgewehrt (dpa-AFX)
|
04.03.26
|ROUNDUP: Weiter Angriffe am Golf - Saudi-Arabien fängt Marschflugkörper ab (dpa-AFX)
|
02.03.26
|ROUNDUP/Saudi-Arabien: Anlage von Öl-Konzern Aramco angegriffen (dpa-AFX)
|
23.02.26
|Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.11.25
|Saudi Aramco steps up gas push to meet surging electricity demand (Financial Times)
|
11.11.25
|Saudi Aramco steps up gas push to meet surging electricity demand (Financial Times)
|
04.11.25
|Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)