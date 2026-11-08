Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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08.11.2026 13:16:02
Saudi Aramco office in Riyadh damaged in latest Houthi strikes
Tower hosting Saudi Arabia’s state-owned oil major hit by shrapnel in King Abdullah Financial District on SundayWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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