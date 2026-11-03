Aramco Aktie
WKN DE: A2PVHD / ISIN: SA14TG012N13
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03.11.2026 08:19:06
Saudi Aramco Profit Jumps Despite Damaging Attacks on Pipelines and Refineries
Saudi Arabia’s state-owned oil company posted a 9 percent increase in third-quarter profit on Tuesday.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu Aramco (Saudi Aramco)
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07:59
|Saudi Aramco: Ölkonzern erhöht Gewinn trotz Angriffen im Irankrieg (Spiegel Online)
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02.11.26
|Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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19.10.26
|Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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14.10.26
|ROUNDUP/Wohl Huthi-Angriff: Brand an Zentrale des saudischen Ölkonzerns Aramco (dpa-AFX)
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14.10.26
|Brand an Zentrale des saudischen Ölkonzerns Aramco (dpa-AFX)
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07.10.26
|Aramco weighs its options for Saudi Arabia’s growing gas surplus (Financial Times)
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07.10.26
|Aramco weighs its options for Saudi Arabia’s growing gas surplus (Financial Times)
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04.08.26
|Aramco mit deutlichem Gewinnplus im zweiten Quartal (dpa-AFX)
Analysen zu Aramco (Saudi Aramco)
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|Aramco (Saudi Aramco)
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