Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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04.08.2026 09:31:44
Saudi Aramco Reports 33% Profit Surge Despite War’s Disruption
Higher oil prices propelled a quarterly earnings jump for Saudi Arabia’s energy giant, which used pipelines to work around disruptions in the Strait of Hormuz.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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