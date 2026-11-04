KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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04.11.2026 18:32:00
Saudi Aramco übernimmt knapp die Hälfte des KI-Unternehmens Humain
Mit einer Milliardeninvestition in Humain will Saudi Aramco das saudische KI-Geschäft stärken und vom wachsenden Energiebedarf der Rechenzentren profitieren.
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|Aramco (Saudi Aramco)
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