Aramco Aktie
WKN DE: A2PVHD / ISIN: SA14TG012N13
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11.05.2026 17:42:34
Saudi Aramco warns fuel stocks heading for ‘critically low levels’
Amin Nasser warns depletion of gasoline and jet fuel inventories is ‘rapidly accelerating’ due to Hormuz closureWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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