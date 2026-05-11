Aramco Aktie

Aramco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PVHD / ISIN: SA14TG012N13

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.05.2026 17:42:34

Saudi Aramco warns fuel stocks heading for ‘critically low levels’

Amin Nasser warns depletion of gasoline and jet fuel inventories is ‘rapidly accelerating’ due to Hormuz closureWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Aramco (Saudi Aramco)

mehr Nachrichten