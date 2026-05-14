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14.05.2026 06:31:29
Saudi Automotive Services Company Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Saudi Automotive Services Company Registered hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,34 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Saudi Automotive Services Company Registered ein Ergebnis je Aktie von 0,060 SAR vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,02 Milliarden SAR umgesetzt, gegenüber 2,76 Milliarden SAR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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