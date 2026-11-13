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13.11.2026 06:31:28
Saudi Automotive Services Company Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Saudi Automotive Services Company Registered ließ sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Saudi Automotive Services Company Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,30 SAR. Im Vorjahresquartal waren 0,120 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,40 Prozent auf 3,38 Milliarden SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,07 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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