Saudi Azm for Communication and Information Technology: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Saudi Azm for Communication and Information Technology hat am 02.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,210 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 64,1 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 87,0 Millionen SAR ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,870 SAR gegenüber 0,640 SAR je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Saudi Azm for Communication and Information Technology in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 21,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 307,36 Millionen SAR im Vergleich zu 253,16 Millionen SAR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at