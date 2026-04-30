Saudi Azm for Communication and Information Technology: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Saudi Azm for Communication and Information Technology veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,18 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 SAR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Saudi Azm for Communication and Information Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 75,8 Millionen SAR im Vergleich zu 64,5 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at