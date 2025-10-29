Saudi Azm for Communication and Information Technology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Saudi Azm for Communication and Information Technology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,170 SAR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 70,0 Millionen SAR gegenüber 60,7 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at