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27.10.2026 06:31:29
Saudi Azm for Communication and Information Technology stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Saudi Azm for Communication and Information Technology präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,240 SAR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Saudi Azm for Communication and Information Technology mit einem Umsatz von insgesamt 104,4 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70,0 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 49,28 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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