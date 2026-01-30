|
Saudi Azm for Communication and Information Technology: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Saudi Azm for Communication and Information Technology lud am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es stand ein EPS von 0,17 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Saudi Azm for Communication and Information Technology noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 SAR in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Saudi Azm for Communication and Information Technology mit einem Umsatz von insgesamt 74,7 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,0 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 16,76 Prozent gesteigert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
