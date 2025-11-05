Saudi Basic Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Saudi Basic Industries präsentierte am 02.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 SAR, nach 0,330 SAR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Saudi Basic Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 34,33 Milliarden SAR im Vergleich zu 36,88 Milliarden SAR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,174 SAR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 35,39 Milliarden SAR gelegen.

Redaktion finanzen.at