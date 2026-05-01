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01.05.2026 06:31:29
Saudi Basic Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Saudi Basic Industries hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26,15 Milliarden SAR – das entspricht einem Minus von 24,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,59 Milliarden SAR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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