|
31.07.2026 06:31:29
Saudi Basic Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Saudi Basic Industries hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 SAR gegenüber -1,360 SAR im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 30,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 35,57 Milliarden SAR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 24,81 Milliarden SAR.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,230 SAR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 23,57 Milliarden SAR gesehen hatten.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.