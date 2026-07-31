Saudi Basic Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Saudi Basic Industries hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 SAR gegenüber -1,360 SAR im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 30,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 35,57 Milliarden SAR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 24,81 Milliarden SAR.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,230 SAR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 23,57 Milliarden SAR gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at