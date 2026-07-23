Saudi British Bank Bearer: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Saudi British Bank Bearer hat am 21.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,13 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,970 SAR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,42 Prozent auf 5,65 Milliarden SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,09 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at