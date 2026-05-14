Saudi Cable: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Saudi Cable hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 3,54 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Saudi Cable 6,99 SAR je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 49,51 Prozent zurück. Hier wurden 22,3 Millionen SAR gegenüber 44,1 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at