|
05.08.2026 06:31:29
Saudi Cable informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Saudi Cable hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 0,37 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Saudi Cable noch ein Gewinn pro Aktie von 2,73 SAR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,75 Prozent zurück. Hier wurden 26,0 Millionen SAR gegenüber 30,2 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!