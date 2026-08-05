Saudi Cable informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Saudi Cable hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,37 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Saudi Cable noch ein Gewinn pro Aktie von 2,73 SAR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,75 Prozent zurück. Hier wurden 26,0 Millionen SAR gegenüber 30,2 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at