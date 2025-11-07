Saudi Cement: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Saudi Cement hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Saudi Cement hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,650 SAR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Saudi Cement im vergangenen Quartal 363,9 Millionen SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Saudi Cement 387,1 Millionen SAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at