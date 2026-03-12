Saudi Cement: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Saudi Cement hat am 10.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,70 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,790 SAR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,49 Prozent auf 457,5 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel hatte Saudi Cement 484,0 Millionen SAR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,38 SAR beziffert. Im Vorjahr waren 2,76 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,67 Milliarden SAR – das entspricht einem Abschlag von 0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,68 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

