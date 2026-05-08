Saudi Cement vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Saudi Cement hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,710 SAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 382,8 Millionen SAR – das entspricht einem Minus von 8,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 418,3 Millionen SAR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at