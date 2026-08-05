Saudi Ceramic öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Saudi Ceramic hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,20 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,13 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Saudi Ceramic mit einem Umsatz von insgesamt 377,9 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 290,1 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 30,23 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at