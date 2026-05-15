Saudi Ceramic stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Saudi Ceramic hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,210 SAR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Saudi Ceramic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 383,0 Millionen SAR im Vergleich zu 384,6 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at