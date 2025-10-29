|
Saudi Ceramic: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Saudi Ceramic hat am 27.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 SAR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 355,7 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Saudi Ceramic einen Umsatz von 344,6 Millionen SAR eingefahren.
