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04.08.2026 06:31:29
Saudi Chemical gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Saudi Chemical hat am 02.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,10 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,080 SAR je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden 1,84 Milliarden SAR gegenüber 1,77 Milliarden SAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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