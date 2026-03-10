Saudi Chemical öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Saudi Chemical hat sich am 08.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,070 SAR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Saudi Chemical in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,68 Milliarden SAR im Vergleich zu 1,76 Milliarden SAR im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,400 SAR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Saudi Chemical ein Gewinn pro Aktie von 0,350 SAR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Saudi Chemical 6,88 Milliarden SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,38 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

