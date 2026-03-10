10.03.2026 06:31:29

Saudi Chemical öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Saudi Chemical hat sich am 08.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,070 SAR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Saudi Chemical in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,68 Milliarden SAR im Vergleich zu 1,76 Milliarden SAR im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,400 SAR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Saudi Chemical ein Gewinn pro Aktie von 0,350 SAR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Saudi Chemical 6,88 Milliarden SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,38 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:14 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf baldiges Kriegsende: ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen