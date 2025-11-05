|
05.11.2025 06:31:28
Saudi Chemical präsentierte Quartalsergebnisse
Saudi Chemical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,10 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Saudi Chemical 0,090 SAR je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 1,79 Milliarden SAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Saudi Chemical 1,35 Milliarden SAR umgesetzt.
