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04.11.2026 06:31:28
Saudi Chemical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Saudi Chemical präsentierte in der am 01.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,08 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Saudi Chemical noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 SAR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,70 Milliarden SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,79 Milliarden SAR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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