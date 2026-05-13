Saudi Chemical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Saudi Chemical hat am 10.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Mit einem EPS von 0,10 SAR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Saudi Chemical mit 0,100 SAR je Aktie genauso viel verdiente.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Saudi Chemical in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,73 Milliarden SAR im Vergleich zu 1,64 Milliarden SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at