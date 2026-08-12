Saudi Company for Hardware Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Saudi Company for Hardware Registered gab am 09.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,05 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Saudi Company for Hardware Registered 0,140 SAR je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 226,5 Millionen SAR, gegenüber 253,4 Millionen SAR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,59 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at