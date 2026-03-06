|
06.03.2026 06:31:28
Saudi Company for Hardware Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Saudi Company for Hardware Registered hat sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,100 SAR je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 291,0 Millionen SAR gegenüber 279,1 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,27 SAR beziffert. Im Vorjahr hatten -0,390 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,07 Milliarden SAR gegenüber 993,64 Millionen SAR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: US-Börsen tiefer -- ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen fester
An den US-Börsen geht es am Freitag abwärts. Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.