Saudi Company for Hardware Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Saudi Company for Hardware Registered hat sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,100 SAR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 291,0 Millionen SAR gegenüber 279,1 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,27 SAR beziffert. Im Vorjahr hatten -0,390 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,07 Milliarden SAR gegenüber 993,64 Millionen SAR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at