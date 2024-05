Saudi Company for Hardware Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Saudi Company for Hardware Registered äußerte sich am 19.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,460 SAR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 232,6 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 240,3 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at