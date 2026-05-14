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14.05.2026 06:31:29
Saudi Company for Hardware Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Saudi Company for Hardware Registered veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Saudi Company for Hardware Registered 0,140 SAR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 247,3 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 261,3 Millionen SAR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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