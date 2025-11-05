Saudi Company for Hardware Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Saudi Company for Hardware Registered hat am 02.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,09 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,250 SAR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 261,4 Millionen SAR, während im Vorjahreszeitraum 245,5 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at