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07.08.2026 06:31:29
Saudi Electricity Company Bearer: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Saudi Electricity Company Bearer ließ sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Saudi Electricity Company Bearer die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 1,17 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Saudi Electricity Company Bearer 0,730 SAR je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 30,86 Milliarden SAR umgesetzt, gegenüber 27,72 Milliarden SAR im Vorjahreszeitraum.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,753 SAR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 28,28 Milliarden SAR geschätzt worden war.
Redaktion finanzen.at
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