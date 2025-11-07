Saudi Electricity Company Bearer: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Saudi Electricity Company Bearer hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Saudi Electricity Company Bearer ein EPS von 1,13 SAR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,65 Prozent auf 31,05 Milliarden SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,32 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 1,57 SAR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 32,09 Milliarden SAR erwartet.

Redaktion finanzen.at