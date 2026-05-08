Saudi Electricity Company Bearer mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Saudi Electricity Company Bearer hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,10 SAR. Ein Jahr zuvor waren -0,290 SAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 21,34 Milliarden SAR – das entspricht einem Zuwachs von 9,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,50 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Verlust je Aktie von 0,221 SAR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 20,60 Milliarden SAR gelegen.

Redaktion finanzen.at