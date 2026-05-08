|
08.05.2026 06:31:29
Saudi Electricity Company Bearer mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Saudi Electricity Company Bearer hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -0,10 SAR. Ein Jahr zuvor waren -0,290 SAR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 21,34 Milliarden SAR – das entspricht einem Zuwachs von 9,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,50 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Verlust je Aktie von 0,221 SAR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 20,60 Milliarden SAR gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.