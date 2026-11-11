Saudi Electricity Company Bearer: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Saudi Electricity Company Bearer stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,730 SAR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 35,04 Milliarden SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31,05 Milliarden SAR umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,878 SAR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 33,91 Milliarden SAR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at