Saudi Electricity Company Bearer stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Saudi Electricity Company Bearer präsentierte in der am 03.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Saudi Electricity Company Bearer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,94 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,790 SAR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Saudi Electricity Company Bearer im vergangenen Quartal 23,95 Milliarden SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Saudi Electricity Company Bearer 22,11 Milliarden SAR umsetzen können.

Analysten hatten einen Verlust je Aktie von 0,334 SAR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 23,37 Milliarden SAR umgesetzt wurden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,960 SAR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,460 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Saudi Electricity Company Bearer im vergangenen Geschäftsjahr 102,22 Milliarden SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Saudi Electricity Company Bearer 88,67 Milliarden SAR umsetzen können.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,895 SAR geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 97,87 Milliarden SAR gerechnet.

Redaktion finanzen.at