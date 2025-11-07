Saudi Enaya Cooperative Insurance Company Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Saudi Enaya Cooperative Insurance Company Registered präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,660 SAR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Saudi Enaya Cooperative Insurance Company Registered 37,1 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 40,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 62,1 Millionen SAR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at