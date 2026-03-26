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26.03.2026 06:31:28
Saudi Enaya Cooperative Insurance Company Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Saudi Enaya Cooperative Insurance Company Registered gab am 24.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,35 SAR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,400 SAR erwirtschaftet worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 45,57 Prozent auf 33,0 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 60,7 Millionen SAR in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,290 SAR. Im Vorjahr waren -1,160 SAR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Saudi Enaya Cooperative Insurance Company Registered 179,46 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 27,51 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 247,58 Millionen SAR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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