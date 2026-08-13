Saudi Fisheries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Saudi Fisheries hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,47 SAR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Saudi Fisheries ein EPS von -1,560 SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at