Saudi Fisheries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Saudi Fisheries hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,15 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,170 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at